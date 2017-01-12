«ذا جارديان»: «إف بي آي» استجوب 109 مسلمين قبل فوز «ترامب»

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علمت صحيفة ‘‘ذا جارديان‘‘ البريطانية، أن 109 مسلمين، أبلغوا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ‘‘كير‘‘ بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي ‘‘إف بي آي‘‘ قام بزيارتهم قبل أيام من الانتخابات الأمريكية في نوفمبر الماضي، مؤكدة أن ما آثار مخاوفهم من زيادة تفعيل عملية المراقبة ضدهم هو فوز ترامب بالانتخابات.

وذكرت الصحيفة، أن اثنين من وكلاء ‘‘إف بي آي‘‘ زارا طبيبا مسلما من أصل باكستاني، في تكساس يوم الجمعة التي سبقت الانتخابات الأمريكية، وهو واحد من 109 آخرين أبلغوا ‘‘كير‘‘ بهذه الزيارة.

وأكد الطبيب، أن وكيلي مكتب التحقيقات الفيدرالي، أخبراه بأن لديهم معلومات استخبارية بهجوم إرهابي محتمل يوم الانتخابات بعد مقتل القيادي بتنظيم القاعدة فاروق القحطاني القطري، في غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة في أفغانستان، ورغبا في سؤاله بعض الأسئلة.

ونقلت الصحيفة عن مايك جيرمان، وكيل ‘‘إف بي آي‘‘ السابق والباحث في مركز برينان للعدالة، أن التقارير عن حملة ‘‘إف بي آي‘‘ قبل الانتخابات تدق أجراس الخطر بشأن الحقوق المدنية.

واعتبر أن فكرة قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي، بحملة كهذه قبل أيام من الانتخابات أمر صادم خاصة أنهم يتحدثون عن وجود معلومات تتعلق بتهديد محتمل للانتخابات وهو ما يعني أن الذهاب للتصويت سيكون خطيرا، فضلا عن أن وكلاء المكتب يستهدفون مجموعات بعينها بناء على معتقداتهم الدينية وهو أمر غير مناسب تماما.