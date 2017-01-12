سوريا.. مقتل وإصابة 32 مدنياً في «دير قانون» بقذائف ميليشيات الأسد

تواصل – وكالات:

قتلت قوات النظام السوري وميليشيات حزب الله، 12 مدنياً في بلدة دير قانون بمنطقة وادي بردى؛ بعد قصف البلدة بقذائف الدبابات التي استهدفت منازل المدنيين بشكل مباشر.

وأكد ناشطون أن المجزرة التي وقعت في البلدة راح ضحيتها 12 شخصاً وأكثر من 20 جريحاً حالة بعضهم حرجة للغاية؛ ما يؤشر ربما لزيادة عدد القتلى، وذلك عقب قصف بقذائف الدبابات استهدف تجمعاً للمدنيين في البلدة.

وتحاول الميليشيات الشيعية بمساندة من قوات الأسد التقدم في المنطقة حيث تمكنت أمس من السيطرة على بلدتي بسيمة وعين الخضرة، عقب معارك دامت أكثر من 24 يوماً، وسط قصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف استهدف البلدة بشكل يومي.