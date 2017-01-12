أفضل طرق التعامل مع «مراهق» كسول

تواصل ـ خالد العبدالرحمن:

قال البروفسور في علم النفس التربوي راشد السهل: ‘‘إن أهم الطرق الإيجابية للتعامل مع الكسول، تشجيعه على مخالطة الأسرة، وعدم تركه وحده‘‘.

وعزا السهل، تجنب المراهقين مخالطة أهلهم لكثرة الإرشادات والنصائح واللوم، مطالباً الأهل، بالحديث عن أي شي آخر غير الحديث عنهم حتى يحبوا مجالستكم.

وأوضح خبير علم النفس التربوي، أن التعامل الإيجابي مع مراهق كسول يتمثل في:

طلب رأيه في موضوع

تكليفه بعمل محدد

وضع نشاط يومي له

عدم تركه في حاله

محاسبته على تقصير

مدح التزاماته

وأشار السهل، إلى أن المراهق يستفيد من الكسل، حتى يتجنب تحمل المسؤوليات ويعيش حياته كما يريد، ونبه إلى ما سماها باللاءات، التي يجب تجنبها في التعامل مع مراهق كسول أهمها: