بجودة وسعر مناسب.. «الإسكان» ترفع نسبة التملك لـ280 ألف منتج سكني

تواصل ـ سعود الخالد:

وعد وزير الإسكان ماجد الحقيل، برفع نسبة التملك عبر ضخ المزيد من المنتجات المتنوعة، من الوحدات السكنية بجودة وسعر ووقت مناسبين، وبمواصلة الجهود لتحقيق رؤية 2030م.

وشكر الحقيل، مجلس الوزراء على تنويهه اليوم، بإطلاق الوزارة للبرنامج السكني الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي، موزعة على جميع المناطق.

كما تقدم الوزير في تغريدة على حسابه بـ‘‘تويتر‘‘ بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، على دعمه الدائم للوزارة، ومبادراتها لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين.

كانت وزارة الإسكان قد أعلنت في مؤتمر صحفي أمس عن إطلاق أولى دفعات البرنامج السكني الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية، بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام.

وكذلك 75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.