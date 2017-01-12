«اليونسكو» تدعم أول سفينة في العالم تعمل بـ«الطاقة الهيدروجينية»

تواصل ـ وكالات:

تنطلق من فرنسا، الربيع المقبل، السفينة أنرجي أوبزرفر ‘‘Energy Observer‘‘ التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية من مياه البحر، وذلك في جولة حول العالم تمتد إلى ست سنوات بدون استخدام أي نوع من أنواع الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن ترسو في نهر هدسون بنيويورك.

وتدعم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) السفينة التي تسير في جولة حول العالم، للعمل على نشر قيم تعليمية خاصة بالتنمية المستدامة.

وتعمل السفينة الأولى من نوعها، خلال رحلتها البحرية بين عامي 2017م 2022م على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة، ورفع الوعي تجاه تحديات المرحلة الانتقالية نحو الطاقة النظيفة، في محطاتها التي قد تبلغ 101 محطة في موانئ أهم العواصم البحرية على مستوى العالم، أو في الموانئ التاريخية، أو المحميات الطبيعية.

تكمن فكرة السفينة في استمداد طاقتها من الطبيعة دون تبذير، أو تبديد لها، فهي تجمع بين مصادر مختلفة من الطاقة المتجددة تمكنها من إنتاج الهيدروجين الخاص بها عن طريق استخدام مياه البحر وتخزينه.

يقوم بالرحلة في المعمل العائم، ضابط البحرية فيكتوريان أريوسار، وجيروم دولافوس مستكشف ومخرج برامج وثائقية، الذي قال: ‘‘إن السفينة ستمكنهما من التجول حول العالم، دون ترك أي أثر سلبي على البيئة؛ لأن الطريقة الوحيدة لمكافحة الاحتباس الحراري هي الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة‘‘.

وأضاف: نعرف أن الطاقة المتجددة والهيدروجين هما الطريق إلى الأمام، وقد قبلت السفينة أنرجي أوبزرفر، بالتحدي المتمثل في أن تصبح رمزاً للتغيير في استخدام الطاقة؛ لتثبت أن وجود عالم نظيف أمر ممكن.