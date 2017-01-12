 «الإسكان»: صكوك الصندوق العقاري ترفع التمويل إلى 500 مليار ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

«الإسكان»: صكوك الصندوق العقاري ترفع التمويل إلى 500 مليار ريال

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«الإسكان»: صكوك الصندوق العقاري ترفع التمويل إلى 500 مليار ريال

تواصل – الرياض:

قال وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل: ‘‘إن مشكلة الصندوق العقاري في السابق، كانت تتمثل في حصول طالب القرض العقاري على مبالغ تفوق قدرته على السداد؛ ولذلك فإن السياسة الجديدة هدفها الشراكة والإعمار‘‘ مؤكداً، أن إصدار الصكوك المالية لصندوق التنمية العقاري؛ سيرفع سوق التمويل العقاري لـ 500 مليار ريال.

وأكد الحقيل  في تصريحات له بالأمس، للإعلان عن أكبر دفعة تمويل عقاري تصدر عن صندوق التنمية العقاري، أن سوق التمويل العقاري الحالي يقارب 258 مليار ريال، متوقعاً أن ينمو ليصل إلى نحو 500 مليار ريال مع إصدار الصكوك المالية للصندوق.

وأضاف: أن الآلية الجديدة للصندوق تسعى لإعادة شراء المحافظ، لدى المؤسسات المالية وتسديدها؛ ومن ثم ضخها مرة أخرى للسوق.

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