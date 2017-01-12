 مفصولو «مجمع المصحف» يستغيثون لصرف مستحقاتهم.. و«عمل المدينة» يتفاعل | صحيفة تواصل الالكترونية

مفصولو «مجمع المصحف» يستغيثون لصرف مستحقاتهم.. و«عمل المدينة» يتفاعل

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مفصولو «مجمع المصحف» يستغيثون لصرف مستحقاتهم.. و«عمل المدينة» يتفاعل

تواصل – المدينة المنورة:

عبر عدد من مفصولي مجمع طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عن استيائهم لتأخر صرف مستحقاتهم التي مضى عليها أربعة أشهر، وطالبوا مكتب العمل بالتدخل لمساعدتهم في صرف مستحقاتهم.

وأكد المفصولون: أن الشركة السابقة المشغلة للمجمع وعدتهم بصرف كامل مستحقاتهم بعد طي قيدهم وتصفية حساباتهم غير أنها لم تفِ بوعودها، مؤكدين حاجتهم الماسة للمستحقات بعد إنهاء خدماتهم بشكل نهائي.

وقال أبو راكان، أحد المفصولين،  إنه ورفاقه لم يعد في مقدورهم تدبر أمورهم المعيشية بعد أن طوت الشركة المشغلة خدماتهم، وأصبحوا بلا وظائف، ولم تصرف لهم مستحقات نهاية الخدمة حتى تاريخ اليوم.

وأكد إبراهيم الحربي: أن أحواله المادية في انحدار، لدرجة أن أبناءه يذهبون إلى مدارسهم بلا مصروف، وأصبح عاجزاً تماماً عن تدبر أموره، وفقاً لـ”عكاظ”.

من جانبه، أعلن غرم الله الغامدي، مدير عام فرع العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، أنه تمت إحالة كافة أوراق قضية مفصولي مجمع طباعة المصحف الشريف إلى الهيئة الابتدائية الخاصة بالمنازعات العمالية بوزارة العمل.

وأكد الغامدي على تكليف محامٍ من الوزارة بمتابعة القضية، والترافع عن أصحابها، مطمئناً الجميع بأن قضيتهم محل اهتمام ومتابعة من الوزارة.

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