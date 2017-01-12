ممارسة «الأعمال المنزلية» تحرق الدهون وتقلل الوزن

تواصل – وكالات:

كشف خبراء الصحة أن ممارسة الأعمال المنزلية، مثل مسح الغبار، أو ترتيب الملابس، تساهم في حرق الدهون، وتقليل الوزن، وتحرق 171 سعرة حرارية؛ إذ إن تلك السعرات تعادل تناول أربع قطع من البسكويت بالشيكولاتة.

وقال موقع صحيفة “إندبندنت” البريطانية: إن تنظيف أرضية المطبخ أو الفناء الخلفي بواسطة الفرشاة لمدة ساعة واحدة يمكن أن يحرق 269 سعرة حرارية؛ وهذا يعني أن التنظيف لمدة 30 دقيقة يحرق 135 سعرة حرارية (ما يعادل علبة من المشروبات الغازية المحلاة).

وتابع: على رغم أن تحريك الأثاث المنزلي وتنظيمه يعتبران مهمة شاقة، إلا أنهما يحرقان 408 سعرات حرارية؛ إذ إن تحريك الأثاث لمدة ساعة يعادل لعب رياضة التنس لمدة 50 دقيقة.

ويعتبر جز العشب في حديقة المنزل من المهمات الفاعلة في حرق السعرات؛ إذ يمكن هذه المهمة حرق 339 سعرة حرارية، أما طلاء المنزل فيحرق 306 سعرات، وفي حال امتهن الشخص وظيفة طلاء المنازل وهو الأمر الذي قد يستغرق ساعات عدة، فإن الشخص يحرق 1200 سعرة حرارية.