«الطاقة الدولية»: النفط سيستعيد توازنه خلال النصف الأول من العام الجاري

تواصل ـ وكالات:

توقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن تشهد أسعار النفط العالمية مزيداً من التقلبات في 2017 م، رغم أن الأسواق ربما تستعيد توازنها في النصف الأول من العام إذا تم تنفيذ خفض الإنتاج الذي تعهد به المنتجون.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” قد اتفقت في 30 نوفمبر على خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 1.2 مليون برميل يومياً إلى 32.5 مليون برميل يومياً في الستة أشهر الأولى من 2017م، إضافة إلى 558 ألف برميل يومياً تعهد بخفضها منتجون مستقلون مثل روسيا، وسلطنة عمان، والمكسيك.

وقال بيرول: “أتوقع أن نرى الأسواق تستعيد توازنها في النصف الأول من العام، “لكن ما أريد قوله هو أننا ندخل في فترة تشهد مزيداً من التقلبات في السوق، التقلب هو اسم اللعبة”، بحسب رويترز.

وهبطت أسعار النفط يوم الجمعة منهية الأسبوع على تراجع بلغ ثلاثة في المائة مع استمرار الشكوك حول مدى تخفيضات أوبك في ظل هبوط المعنويات؛ بفعل القلق حول متانة اقتصاد الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم بعدما سجلت أكبر تراجع في إجمالي الصادرات منذ 2009.

وقال بيرول: إن اتفاق أوبك ربما يساهم في ارتفاع أسعار النفط، إلا أنه سيشجع أيضاً على مزيد من الإنتاج من الولايات المتحدة ودول أخرى، مضيفاً أن صعود الأسعار ربما يضعف الطلب العالمي على الخام.