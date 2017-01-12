جدة.. «ثانوية المقريزي» تطبق مشروع «الملاحظ الرقمي» على 94 طالباً

تواصل – جدة:

أعلنت مدرسة ثانوية المقريزي في جدة، تطبيق المرحلة الثانية من مشروع الملاحظ الرقمي، ليشمل 94 طالباً، بعد تطبيقه العام الماضي على 10 من الطلاب الأوائل بالمدرسة، وذلك في حضور المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي.

وقال قائد المدرسة خالد البلادي: ‘‘إنه تم خلال هذا العام توسيع المشروع؛ ليشمل 4 لجان من مختلف الصفوف الثانوية، مزوَّدة بالكاميرات التي تستوعب جميع الطلاب الموجودين في القاعات، وموصولة بشاشات مراقبة لدى قائد المدرسة، وفي غرفة مجاورة للقاعة للجنة يتواجد فيها الملاحظون، بالإضافة لمتابعتها بواسطة جوَّال قائد المدرسة‘‘ بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأضاف البلادي: أن المشروع ضم الملاحظ الرقمي، إضافة لمشروع التحقق الرقمي بصورة الطالب، وبياناته على كل أوراق الأسئلة وفي جميع المواد، ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي.