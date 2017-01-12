لمرضى «الربو».. احذروا تناول هذه الأطعمة

تواصل – وكالات:

يُعد الربو أشهر الأمراض الصدرية المزمنة التي يسببها ضيق ممرات الهواء، بشكل رئيس؛ مما يمنع وصول الهواء إلى الشُّعب الهوائية ويسبب التهابها، ويعامل مريض الربو معاملة خاصة في الطعام لأن الفم مدخل رئيسي للهواء؛ لذلك قد تؤثر بعض الأطعمة على الشُّعب الهوائية.

ويؤدي مرض الربو إلى أعراض مثل السعال والصفير في الصدر، ويمكن أن يصيب بأزمات تسبب الوفاة في حالات معينة؛ لذلك يجب الحرص في التعامل فيما يخص مريض الربو خاصةً في نظامه الغذائي فيجب الحذر من بعض الأطعمة التي قد تلحق به أضراراً بالغة وتهيجاً في الجهاز التنفسي ككل، ومنها:

يحظر تماماً على مرضى الربو تناول الأطعمة الحريفة كالشطة، ويجب عدم إضافتها إلى الطعام نهائياً، أو حتى أن يستنشقها لأنها تزيد من تهييج وتحسس الصدر والحلق والشُّعب الهوائية، نفس الأمر ينطبق على تناول المخلل، والطعام الحار، والمياه الغازية؛ لأنها تسبب سعالاً مفاجئاً وضيقاً في التنفس مع السعال.

ويحذر مختلف أطباء أمراض الصدر والحساسية من مختلف الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من مكسبات اللون والطعم والرائحة التي يمكن أن تسبب أضراراً على مرضى الربو، ومنها الحلويات المصنعة والسكاكر ذات الألوان الصناعية ورقائق الشيبس.

يمكن أيضاً لبعض الأطعمة التي تسبب حساسية جلدية في الجسم أن تتسبب في تدهور الحالة الصحية لمريض الربو، وحدوث تهيج شديد في صدره، والتي يجدر التأكد من الطبيب وفقاً لكل حالة من مصابي الربو: “الفراولة، والمانجو، والموز، والبيض، والثوم”، وبعض المأكولات البحرية التي تؤكل نيئة على رأسها السوشي والمحار البحري.

وأكدت إحدى الدراسات أن تناول اللحوم المصنعة يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة لمرضي الربو؛ لاحتوائها على المواد الحافظة بكثرة، ولذلك يفضل التقليل منها أو تجنبها؛ حفاظاً على صحة وحياة مرضى الربو.