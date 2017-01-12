«الصحة»: إغلاق مطعم تسبب في إصابة 150 بالتسمم بمحافظة تربة

تواصل ـ خالد العبدالرحمن:

أعلنت وزارة الصحة، انتهاء حالة الطوارئ الصحية التي اتخذت بعد تسمم 150 حالة، في محافظة تربة التابعة لمنطقة مكة، والتي تم فيها استدعاء جميع الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ودعم المستشفى الذي يعالج فيه المصابون بـ 14 فريقاً طبياً، وسيارتين للقيادة الميدانية والتحكم، إضافة إلى 15 فرقة طبية تضم 50 عنصراً من المتخصصين.

وكشف بيان للوزارة، اليوم، أن التحقيق حول الحادث؛ نتج عنه تحديد أحد المطاعم المتسببة في التسمم، وصدر الأمر بإغلاقه والتحفظ على العاملين فيه، وتحويلهم إلى المستشفى لإجراء الفحص الإكلينيكي، لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بحسب نتائج التحقيق، الذي تجريه اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية حول الحادثة.

كانت غرفة القيادة والسيطرة بإدارة الطوارئ، في صحة الطائف، تلقت صباح اليوم، وصول 36 حالة تسمم إلى مستشفى تربة العام ارتفعت إلى 150 حالة، وأشارت الوزارة إلى تلقيها 150 حالة تسمم غذائي، منها 141 حالة وصلت إلى مستشفى تربة العام، وبقية الحالات إلى المراكز الصحية الحكومية المختلفة.

وأخضعت الوزارة 45 حالة للملاحظة، بعد تنويمهم بمستشفى تربة، و7 حالات في الخرمة، و19 حالة في قيا، و6 حالات في مستشفى الأطفال، وأشارت إلى استقرار بقية الحالات.