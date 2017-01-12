ثروة 8 أثرياء تعادل نصف ما يمتلكه سكان العالم

تواصل ـ وكالات:

كشفت مؤسسة الإغاثة العالمية “أوكسفام”، في تقرير صدر اليوم، أن ثمانية من أثرياء العالم يمتلكون ثروة تعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، وطالبت المؤسسة بالعمل على تقليص دخل أولئك الذين يتصدرون القائمة.

وجاء التقرير في وقت يجتمع فيه صناع القرار، وعدد من أثرى أثرياء العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس، وأشار تقرير أوكسفام إلى أن التفاوت في الثروات أصبح أكثر اتساعاً من ذي قبل، مع وجود بيانات من الصين والهند تشير إلى أن النصف الأكثر فقراً من سكان العالم يمتلكون أقل مما كان مقدراً سابقاً.

والأشخاص الثمانية التي وردت أسماؤهم في التقرير هم: بيل جيتس أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة مايكروسوفت، وأمانسيو أورتيجا مؤسس مجموعة إنديتيكس، والمستثمر المخضرم وارين بافيت، والمكسيكي كارلوس سليم، وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي، ومارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، ولاري اليسون مؤسس شركة أوراكل، ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرج.

وقالت أوكسفام التي وصفت الفجوة بأنها “فاحشة”: “إنه إذا كانت البيانات الجديدة متاحة فإنها كانت ستوضح أنه في 2016 كان مجموع ما يمتلكه تسعة أشخاص يعادل ما يمتلكه 3.6 مليار شخص يشكلون النصف الأفقر من البشرية، وليس 62 شخصاً كما أشارت التقديرات حينئذ”.

وطبقاً لأحدث الحسابات فإنه في 2010 على سبيل المقارنة كانت الأصول المجمعة لأغنى 43 شخصاً تساوي ثروة أفقر 50 بالمائة من سكان الأرض. وألقى تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي الضوء على القضية وما تثيره من أسباب القلق.