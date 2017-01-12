سوريا.. ميليشيا «حزب الله» تفشل في السيطرة على «وادي بردى»

تواصل – وكالات:

اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة السورية، وقوات بشار الأسد مدعومة بميليشيا حزب الله اللبناني، على محور كفير الزيت في منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي.

وقالت مصادر محلية، الاثنين، إن الاشتباكات تأتي بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف للقوات الحكومية على المنطقة، في محاولة متجددة للتقدم باتجاه عين الفيجة، دون جدوى.

واستعاد مقاتلو المعارضة أجزاء واسعة من بلدة عين الخضرا من جهة بسيمة، فيما استمرت المعارك ضد القوات الحكومية دائرة داخل البلدة لعدة ساعات، كما تجددت الاشتباكات كذلك على أطراف كتيبة الصواريخ في بلدة حزرما بريف دمشق الشرقي، في محاولة من القوات الحكومية التقدم والسيطرة على الكتيبة.

يشار إلى أن وادي بردى هو منطقة سورية تكتسي أهمية خاصة، وخرجت عن سيطرة النظام منذ العام الثاني للثورة السورية، وتعرضت قراها لانتقام وحشي من قبل قوات النظام والميليشيات التابعة له.