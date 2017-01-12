الرياض.. «مُرشد» يقطع إجازته المَرَضية لحضور اختبارات طلابه

تواصل ـ الرياض:

قطع المرشد الطلابي في مدرسة ابن رشيق الابتدائية شرق الرياض، الأستاذ عبدالمجيد بن محمد آل حزيمي، إجازته المرضية البالغة 14 يوماً؛ لأجل أن يكون قريباً من طلابه أيام الاختبارات، خاصةً أن بعضهم يمُر بأوضاع دراسية وسلوكية تقتضي وجوده مع قُرب انتهاء الفصل الدراسي الأول.

وزار مدير مكتب تعليم شرق الرياض ‏الأستاذ سعيد بن مساعد الزهراني، ‏صباح اليوم، المدرسة ليقدم ‏شكره العميق للمرشد الطلابي، واصفاً مبادرته بـ”النبيلة والصادقة”. وقال الزهراني: “ليس غريباً ما قام به آل حزيمي في ظل الانتماء السامي الذي يحمله كل من ينتمي للتعليم تجاه وظيفته ودورها التربوي الأصيل”، عاداً ما قام به مثالاً يُحتذى به ونموذجاً حياً لتضحيات المعلمين وحرصهم ووفائهم لرسالتهم التربوية.

وقدّم الزهراني شهادة شكر وتقدير للمرشد الطلابي عبدالمجيد آل حزيمي نظير الموقف النبيل، بحضور قائد المدرسة الأستاذ عبدالله الجبر، والأستاذ فريد بن علي الزغيبي مشرف التوجيه والإرشاد، والأستاذ فهد بن محمد القحطاني مشرف الخدمات الإرشادية.