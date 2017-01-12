«الغذاء والدواء»: أدوية علاج القرحة وارتجاع المريء لا تسبب أمراض القلب

تواصل – سعود الخالد:
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن الفوائد المرجوة من تناول الأدوية المثبطة للمضخات البروتينية لعلاج حالات القرحة، وارتجاع المريء، تفوق المخاطر التي قد تنتج عن استخدامها إذا استعملت حسب إرشادات الطبيب والصيدلي، وحسب المذكور في النشرة الداخلية للمستحضر.
جاء ذلك رداً على أخبار ورسائل إلكترونية ومقاطع فيديو انتشرت مؤخراً في مواقع التواصل أن تناول هذه الأدوية سبب في الإصابة ببعض الأعراض الجانبية مثل: “أمراض الكلى المزمنة، الخرف، أمراض القلب، هشاشة العظام، انخفاض معدلات المغنيسيوم”.
وذكرت “الهيئة” في بيان لها، اليوم، أنها أعدت ملفاً للسلامة الدوائية لهذه المستحضرات عبر مراجعة الدراسات والأبحاث المنشورة في هذا المجال، مع البحث في قواعد بيانات الأعراض الجانبية للهيئة، ومنظمات عالمية أخرى كمنظمة الصحة العالمية، وتقييم النشرات الداخلية المعتمدة للمستحضرات.
وخلصت الدراسات والأبحاث بحسب “الهيئة”، إلى عدم وجود زيادة ملحوظة في نسبة حدوث الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه بالتزامن مع استخدام المستحضرات، مع العلم أن هذه الأعراض الجانبية مذكورة في النشرات الداخلية لتلك الأدوية.
وأكدت “الهيئة” أن عدد الأعراض الجانبية المبلغ عنها عالمياً قليلة جداً مقارنةً بالاستخدام الشائع لتلك المستحضرات، وقد يكون هناك تفسيرات أخرى لظهورها غير استخدام هذه الأدوية، كالتعارض مع أدوية أخرى أو الاختلافات الجينية.
وأضافت: أن تنظيم وصف وصرف بعض هذه المستحضرات بالمملكة ينص على ألا تصرف إلا بموجب وصفة طبية، ويجب أن تستخدم حسب إرشادات الطبيب، أو الصيدلي، وحسبما يرد في النشرة الداخلية للمستحضر نفسه.
وكشفت “الهيئة” عن عمل تجريه حالياً الجهات الرقابية العالمية كوكالة الأدوية الأوروبية، كما هو حال “الهيئة” بمراجعة مأمونية وسلامة هذه الأدوية، مع الإشارة إلى أن تلك الجهات، مثل إدارة الغذاء، والدواء الأمريكية، أو وكالة الأدوية الأوروبية لم تتخذ إجراءات احترازية، أو خططاً لتقليل مخاطر هذه المستحضرات.
وأعلنت أنها تعكف حالياً على تقييم الأعراض الخاصة بأمراض الكلى ومراجعة جميع الدراسات، وإجراء دراسات لمعرفة العلاقة بين استخدام هذه الأدوية والإصابة بمثل هذه الأعراض، على أن يتم الانتهاء من تقييمها وإعلان لنتائجها قريباً.
ولفتت “الغذاء والدواء” إلى أنها تتابع بشكل مستمر سلامة المستحضرات الدوائية في السوق المحلي من خلال قنوات عديدة لاستقبال البلاغات والتحذيرات المحلية والعالمية.
ودعت “الهيئة” جميع أفراد المجتمع بإبلاغ “المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية” عن الأعراض الجانبية للأدوية من خلال تعبئة نماذج الإبلاغ الإلكترونية عبر الرابط: https://ade.sfda.gov.sa، أو إرسال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa، أو الاتصال بالهاتف المجاني: 8002490000، أو مركز الاتصال الموحد: 19999
ونشرت الهيئة قائمة أدوية مثبطات المضخات البروتينية المسجلة في المملكة العربية السعودية، والمفسوحة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وجاءت كالتالي:
|
الاسم العلمي
|
الاسم التجاري
|
DEXLANSOPRAZOLE
|
DEXILANT 30 mg
|
|
DEXILANT 60 mg
|
ESOMEPRAZOLE
|
NEXIUM 20MG TAB
|
|
NEXIUM 40MG TAB
|
|
ESOMEP 20 mg gastro-resistant tablet
|
|
ESOMEP 20 mg gastro-resistant tablet
|
|
ESOMEP 40 mg gastro-resistant tablet
|
LANSOPRAZOLE
|
LANFAST 30MG CAPSULE
|
|
LANSOMID 30 MG CAPSULE
|
|
LANZOR 15MG CAPSULE
|
|
LANZOR 30 MG CAPSUL
|
|
LONZET 15MG CAPSULES
|
|
LONZET 30MG CAPSULES
|
|
PEPTAZOLE 15MG CAPSULE
|
|
PEPTAZOLE 30MG CAPSULE
|
|
TAKEPRON 15MG CAP.
|
|
TAKEPRON 30MG CAPS
|
|
ULTRAZOLE
|
OMEPRAZOLE
|
ACILOC
|
|
EMILOK 20MG CAPSULES
|
|
EPIRAZOLE 20MG CAPS(E.C.PELLETS)
|
|
GASEC 20MG GASTRO CAPS
|
|
GASEC 40MG GASTRO CAPSULES
|
|
GASTROZOLE
|
|
HYPOSEC 20 MG CAPSULE
|
|
IPPROTON 4OMG POWDER FOR I.V. INJECTION
|
|
LOSEC MUPS 10 MG TAB
|
|
LOSEC MUPS 20MG TAB
|
|
OMEDAR 20MG TAB
|
|
OMEPREX 20MG CAP
|
|
OMEPREX 20MG CAP
|
|
OMERAL 10MG CAPSULES
|
|
OMERAL 20MG CAP.
|
|
OMEZYN 20MG CAPSULES
|
|
OMIZ 10MG CAP
|
|
OMIZ 20MG CAP
|
|
OPRAZOLE 20MG E.C.TAB
|
|
OPRAZOLE 40MG- VIAL I.VI INFUSION
|
|
RISEK 10MG CAP.
|
|
RISEK 20 MG CAPS
|
|
RISEK 40MG INJ
|
|
SEDACID 20 MG COATED TABLETS
|
OMEPRAZOLE, SODIUM
|
OMIZ PLUS 20MG CAPSULE
|
|
OMIZ PLUS 40MG CAPSULE
|
PANTOPRAZOLE
|
PANTOLOC 40MG TABLETS
|
|
PANTOMAX 20MG E.C. TABLETS
|
|
PANTOMAX 20MG E.C. TABLETS
|
|
PANTOMAX 40MG E.C.TABLETS
|
|
PANTOVER 40MG E.C. TABLETS
|
|
PANTOZOL 20MG E.C TAB
|
|
PANTOZOL 40MG TAB
|
|
PROTON 40MG E.C TAB
|
|
RAZON 20 MG E.C. TABLET
|
|
RAZONE 40 MG E.C TAB
|
|
TOPRAZOLE 40 MG E.C TABLETS
|
|
PANTOL 20 mg enteric-coated tablet
|
|
PANTOL 40 mg enteric-coated tablet
|
|
PANTONIX 40 mg powder for infusion
|
|
TOPRAZOLE 20MG ENTERIC COATED TABLETS
|
PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE
|
RIAPANTA 40MG E.C. TABLETS
|
|
PEPSOLAN 40 MG Powder for solution for injection
|
|
PROTON 20MG E.C TABLET
|
RABEPRAZOLE
|
PARIET 10 MG E.C TAB
|
|
PARIET 20MG E.C TAB
|
|
RABEZOLE 10MG E.C. TABLETS
|
|
RABEZOLE 20MG E.C.TABLETS