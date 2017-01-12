«الغذاء والدواء»: أدوية علاج القرحة وارتجاع المريء لا تسبب أمراض القلب

تواصل – سعود الخالد:

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن الفوائد المرجوة من تناول الأدوية المثبطة للمضخات البروتينية لعلاج حالات القرحة، وارتجاع المريء، تفوق المخاطر التي قد تنتج عن استخدامها إذا استعملت حسب إرشادات الطبيب والصيدلي، وحسب المذكور في النشرة الداخلية للمستحضر.

جاء ذلك رداً على أخبار ورسائل إلكترونية ومقاطع فيديو انتشرت مؤخراً في مواقع التواصل أن تناول هذه الأدوية سبب في الإصابة ببعض الأعراض الجانبية مثل: “أمراض الكلى المزمنة، الخرف، أمراض القلب، هشاشة العظام، انخفاض معدلات المغنيسيوم”.

وذكرت “الهيئة” في بيان لها، اليوم، أنها أعدت ملفاً للسلامة الدوائية لهذه المستحضرات عبر مراجعة الدراسات والأبحاث المنشورة في هذا المجال، مع البحث في قواعد بيانات الأعراض الجانبية للهيئة، ومنظمات عالمية أخرى كمنظمة الصحة العالمية، وتقييم النشرات الداخلية المعتمدة للمستحضرات.

وخلصت الدراسات والأبحاث بحسب “الهيئة”، إلى عدم وجود زيادة ملحوظة في نسبة حدوث الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه بالتزامن مع استخدام المستحضرات، مع العلم أن هذه الأعراض الجانبية مذكورة في النشرات الداخلية لتلك الأدوية.

وأكدت “الهيئة” أن عدد الأعراض الجانبية المبلغ عنها عالمياً قليلة جداً مقارنةً بالاستخدام الشائع لتلك المستحضرات، وقد يكون هناك تفسيرات أخرى لظهورها غير استخدام هذه الأدوية، كالتعارض مع أدوية أخرى أو الاختلافات الجينية.

وأضافت: أن تنظيم وصف وصرف بعض هذه المستحضرات بالمملكة ينص على ألا تصرف إلا بموجب وصفة طبية، ويجب أن تستخدم حسب إرشادات الطبيب، أو الصيدلي، وحسبما يرد في النشرة الداخلية للمستحضر نفسه.

وكشفت “الهيئة” عن عمل تجريه حالياً الجهات الرقابية العالمية كوكالة الأدوية الأوروبية، كما هو حال “الهيئة” بمراجعة مأمونية وسلامة هذه الأدوية، مع الإشارة إلى أن تلك الجهات، مثل إدارة الغذاء، والدواء الأمريكية، أو وكالة الأدوية الأوروبية لم تتخذ إجراءات احترازية، أو خططاً لتقليل مخاطر هذه المستحضرات.

وأعلنت أنها تعكف حالياً على تقييم الأعراض الخاصة بأمراض الكلى ومراجعة جميع الدراسات، وإجراء دراسات لمعرفة العلاقة بين استخدام هذه الأدوية والإصابة بمثل هذه الأعراض، على أن يتم الانتهاء من تقييمها وإعلان لنتائجها قريباً.

ولفتت “الغذاء والدواء” إلى أنها تتابع بشكل مستمر سلامة المستحضرات الدوائية في السوق المحلي من خلال قنوات عديدة لاستقبال البلاغات والتحذيرات المحلية والعالمية.

ودعت “الهيئة” جميع أفراد المجتمع بإبلاغ “المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية” عن الأعراض الجانبية للأدوية من خلال تعبئة نماذج الإبلاغ الإلكترونية عبر الرابط: https://ade.sfda.gov.sa، أو إرسال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa، أو الاتصال بالهاتف المجاني: 8002490000، أو مركز الاتصال الموحد: 19999

ونشرت الهيئة قائمة أدوية مثبطات المضخات البروتينية المسجلة في المملكة العربية السعودية، والمفسوحة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وجاءت كالتالي: