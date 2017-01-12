 «الغذاء والدواء»: أدوية علاج القرحة وارتجاع المريء لا تسبب أمراض القلب | صحيفة تواصل الالكترونية

«الغذاء والدواء»: أدوية علاج القرحة وارتجاع المريء لا تسبب أمراض القلب

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«الغذاء والدواء»: أدوية علاج القرحة وارتجاع المريء لا تسبب أمراض القلب

 

تواصل – سعود الخالد:

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن الفوائد المرجوة من تناول الأدوية المثبطة للمضخات البروتينية لعلاج حالات القرحة، وارتجاع المريء، تفوق المخاطر التي قد تنتج عن استخدامها إذا استعملت حسب إرشادات الطبيب والصيدلي، وحسب المذكور في النشرة الداخلية للمستحضر.

جاء ذلك رداً على أخبار ورسائل إلكترونية ومقاطع فيديو انتشرت مؤخراً في مواقع التواصل أن تناول هذه الأدوية سبب في الإصابة ببعض الأعراض الجانبية مثل: “أمراض الكلى المزمنة، الخرف، أمراض القلب، هشاشة العظام، انخفاض معدلات المغنيسيوم”.

وذكرت “الهيئة” في بيان لها، اليوم، أنها أعدت ملفاً للسلامة الدوائية لهذه المستحضرات عبر مراجعة الدراسات والأبحاث المنشورة في هذا المجال، مع البحث في قواعد بيانات الأعراض الجانبية للهيئة، ومنظمات عالمية أخرى كمنظمة الصحة العالمية، وتقييم النشرات الداخلية المعتمدة للمستحضرات.

وخلصت الدراسات والأبحاث بحسب “الهيئة”، إلى عدم وجود زيادة ملحوظة في نسبة حدوث الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه بالتزامن مع استخدام المستحضرات، مع العلم أن هذه الأعراض الجانبية مذكورة في النشرات الداخلية لتلك الأدوية.

وأكدت “الهيئة” أن عدد الأعراض الجانبية المبلغ عنها عالمياً قليلة جداً مقارنةً بالاستخدام الشائع لتلك المستحضرات، وقد يكون هناك تفسيرات أخرى لظهورها غير استخدام هذه الأدوية، كالتعارض مع أدوية أخرى أو الاختلافات الجينية.

وأضافت: أن تنظيم وصف وصرف بعض هذه المستحضرات بالمملكة ينص على ألا تصرف إلا بموجب وصفة طبية، ويجب أن تستخدم حسب إرشادات الطبيب، أو الصيدلي، وحسبما يرد في النشرة الداخلية للمستحضر نفسه.

وكشفت “الهيئة” عن عمل تجريه حالياً الجهات الرقابية العالمية كوكالة الأدوية الأوروبية، كما هو حال “الهيئة” بمراجعة مأمونية وسلامة هذه الأدوية، مع الإشارة إلى أن تلك الجهات، مثل إدارة الغذاء، والدواء الأمريكية، أو وكالة الأدوية الأوروبية لم تتخذ إجراءات احترازية، أو خططاً لتقليل مخاطر هذه المستحضرات.

وأعلنت أنها تعكف حالياً على تقييم الأعراض الخاصة بأمراض الكلى ومراجعة جميع الدراسات، وإجراء دراسات لمعرفة العلاقة بين استخدام هذه الأدوية والإصابة بمثل هذه الأعراض، على أن يتم الانتهاء من تقييمها وإعلان لنتائجها قريباً.

ولفتت “الغذاء والدواء” إلى أنها تتابع بشكل مستمر سلامة المستحضرات الدوائية في السوق المحلي من خلال قنوات عديدة لاستقبال البلاغات والتحذيرات المحلية والعالمية.

ودعت “الهيئة” جميع أفراد المجتمع بإبلاغ “المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية” عن الأعراض الجانبية للأدوية من خلال تعبئة نماذج الإبلاغ الإلكترونية عبر الرابط: https://ade.sfda.gov.sa، أو إرسال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa، أو الاتصال بالهاتف المجاني: 8002490000، أو مركز الاتصال الموحد: 19999

ونشرت الهيئة قائمة أدوية مثبطات المضخات البروتينية المسجلة في المملكة العربية السعودية، والمفسوحة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وجاءت كالتالي:

الاسم العلمي

الاسم التجاري

DEXLANSOPRAZOLE

DEXILANT 30 mg

DEXILANT 60 mg

ESOMEPRAZOLE

NEXIUM 20MG TAB

NEXIUM 40MG TAB

ESOMEP 20 mg gastro-resistant tablet

ESOMEP 20 mg gastro-resistant tablet

ESOMEP 40 mg gastro-resistant tablet

LANSOPRAZOLE

LANFAST 30MG CAPSULE

LANSOMID 30 MG CAPSULE

LANZOR 15MG CAPSULE

LANZOR 30 MG CAPSUL

LONZET 15MG CAPSULES

LONZET 30MG CAPSULES

PEPTAZOLE 15MG CAPSULE

PEPTAZOLE 30MG CAPSULE

TAKEPRON 15MG CAP.

TAKEPRON 30MG CAPS

ULTRAZOLE

OMEPRAZOLE

ACILOC

EMILOK 20MG CAPSULES

EPIRAZOLE 20MG CAPS(E.C.PELLETS)

GASEC 20MG GASTRO CAPS

GASEC 40MG GASTRO CAPSULES

GASTROZOLE

HYPOSEC 20 MG CAPSULE

IPPROTON 4OMG POWDER FOR I.V. INJECTION

LOSEC MUPS 10 MG TAB

LOSEC MUPS 20MG TAB

OMEDAR 20MG TAB

OMEPREX 20MG CAP

OMEPREX 20MG CAP

OMERAL 10MG CAPSULES

OMERAL 20MG CAP.

OMEZYN 20MG CAPSULES

OMIZ 10MG CAP

OMIZ 20MG CAP

OPRAZOLE 20MG E.C.TAB

OPRAZOLE 40MG- VIAL I.VI INFUSION

RISEK 10MG CAP.

RISEK 20 MG CAPS

RISEK 40MG INJ

SEDACID 20 MG COATED TABLETS

OMEPRAZOLE, SODIUM 

OMIZ PLUS 20MG CAPSULE

OMIZ PLUS 40MG CAPSULE

PANTOPRAZOLE

PANTOLOC 40MG TABLETS

PANTOMAX 20MG E.C. TABLETS

PANTOMAX 20MG E.C. TABLETS

PANTOMAX 40MG E.C.TABLETS

PANTOVER 40MG E.C. TABLETS

PANTOZOL 20MG E.C TAB

PANTOZOL 40MG TAB

PROTON 40MG E.C TAB

RAZON 20 MG E.C. TABLET

RAZONE 40 MG E.C TAB

TOPRAZOLE 40 MG E.C TABLETS

PANTOL 20 mg enteric-coated tablet

PANTOL 40 mg enteric-coated tablet

PANTONIX 40 mg powder for infusion

TOPRAZOLE 20MG ENTERIC COATED TABLETS

PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE

RIAPANTA 40MG E.C. TABLETS

PEPSOLAN 40 MG Powder for solution for injection

PROTON 20MG E.C TABLET

RABEPRAZOLE

PARIET 10 MG E.C TAB

PARIET 20MG E.C TAB

RABEZOLE 10MG E.C. TABLETS

RABEZOLE 20MG E.C.TABLETS

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