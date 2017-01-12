فلسطين.. الاحتلال يُعيد اعتقال الصحفي «القيق»

تواصل – وكالات:

أعادت قوات الاحتلال الصهيوني، اعتقال الأسير الصحفي الفلسطيني محمد القيق، بعد احتجازه على حاجز “بيت إيل” العسكري شمال القدس المحتلة.

وذكرت الصحفية “فيحاء شلش” زوجة المعتقل القيق، أن قوات الاحتلال احتجزت زوجها قرب “الخان الأحمر” شرق القدس أثناء توجهه لحضور فعالية في بيت لحم مع عدد من ذوي الشهداء؛ قبل أن تُفرج عنه، بحسب وكالة “قدس برس”.

وقالت شلش: “خلال عودته من بيت لحم إلى مدينة رام الله، بعد أن شارك في مسيرة طالبت باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، اُعتقل مرَّة أخرى قرب مستوطنة بيت إيل”.

وذكرت أن جنود الاحتلال قاموا بنقل القيق، وعدد من آباء الشهداء الفلسطينيين إلى داخل مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال مدينة البيرة “قبل أن يفرجوا عن آباء الشهداء ويبقوا عليه”.

من جهته، قال والد الشهيد “مهند الحلبي”، الذي كان محتجزاً مع الصحفي القيق: إن القيق أعلن إضرابه عن الطعام حتى يتم الإفراج عنه.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني، قد أفرجت عن الصحفي “محمد القيق” بتاريخ 19 مايو 2016، من بلدة دورا جنوب مدينة الخليل جنوب القدس المحتلة، بعد أن انتزع قرار الإفراج عنه؛ إثر إضراب مفتوح عن الطعام خاضه رفضاً لاعتقاله الإداري.