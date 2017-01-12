بدء تسجيل غير المشاركين في مهرجان «مزاين الإبل»

تواصل – واس:

أعلنت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، اليوم، عن بدء التسجيل لغير المشاركين في “مزايين الإبل” الراغبين بجلب إبلهم لأغراض العروض، أو الترفيه، أو بيع مواد تموينية ومستلزماتها، ليتم ترقيمها لاحقاً.

وأشارت إدارة المهرجان، في موقعها الإلكتروني الخاص بالتسجيل www.mzayeen.com إلى أن فترة التسجيل تستمر أسبوعاً وتكون النهاية الأحد القادم الموافق 24-4-1438هـ.

ودوَّنت اللجنة في الموقع أرقاماً للتواصل معها في حال كان هناك استفسارات متعلَّقة بالتسجيل، أو الفعالية في سبيلها لتسهيل العملية الإلكترونية والخروج بفعالية منظمة بشكل مثالي وواضحة لجميع المشاركين.

وكان التسجيل الإلكتروني للراغبين بالمشاركة في مزايين الإبل انتهى يوم السبت الماضي، وحقَّق أرقاماً قياسية بأكثر من 1400 مسجل وأكثر من 33 ألف رأس من الإبل.

ويأتي ذلك في إطار تطلعات إدارة المهرجان، بإسهام من الجمهور والمشاركين، بتقديم تظاهرة وطنية تراثية تناسب جميع أفراد المجتمع، وتدعم الحراك الثقافي في المملكة.