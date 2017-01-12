 إيران.. إسقاط طائرة دون طيار وسط طهران (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

إيران.. إسقاط طائرة دون طيار وسط طهران (فيديو)

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تواصل – وكالات:

قالت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الاثنين، إن مضادات الطيران أسقطت طائرة من دون طيار كانت تحلق في منطقة محظورة قرب ساحة انقلاب.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية: إن مضادات الدفاع الجوي أسقطت طائرة بدون طيار مجهولة وسط طهران دخلت منطقة ”طيران ممنوعة”.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن محافظ طهران عيسى فرهدي، قوله: إن قوات الدفاع الجوي الإيرانية أطلقت النار على طائرة بلا طيار في وسط طهران، اليوم الاثنين، ولكنه قال: إن الطائرة لم تكن عسكرية.

وأضاف فرهدي: “لم تكن طائرة عسكرية، دخلت منطقة حظر الطيران، ولا نعلم إلى أي جهة تنتمي”.

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