 البحرين تحذر «نوري المالكي» من التدخل في شؤونها الداخلية | صحيفة تواصل الالكترونية

البحرين تحذر «نوري المالكي» من التدخل في شؤونها الداخلية

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البحرين تحذر «نوري المالكي» من التدخل في شؤونها الداخلية

 

تواصل – وكالات:

بتغريدة شديدة اللهجة، طالب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي بعدم التدخل في شؤون البحرين.

وكتب آل خليفة عبر حسابه على تويتر، اليوم: “على نوري المالكي أن يصمت إن كان يحترم نفسه، وأن يتذكر مواقف البحرين مع بلاده، وأن لا يرمي بلدي بصفات تنطبق عليه وعلى حكمه الطائفي العميل”.

وكانت مملكة البحرين قد أعلنت رفضها القاطع للتصريحات الصادرة من “المالكي” بشأن الأحكام القضائية التي نفذت الأحد بحق 3 مدانين في قضية استهداف رجال الشرطة.

واستدعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، السفير العراقي لديها لتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات “المالكي”، مطالبة بضرورة الكف عن مثل هذه التصريحات التي تعد تدخلاً غير مقبول في شؤون المملكة، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

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