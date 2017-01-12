الطائف.. ضبط عامل متهم بـ«التبول» على الزيتون في مركز تموينات (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:

ألقت الجهات الأمنية في شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على عامل من جنسية عربية يضع قاذورات “بول” داخل كيس في أحد مراكز التموينات شمال الطائف.

وبعد بلاغ ورد من مواطن لاحظ الواقعة، قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: “تم تسليم الموقوف إلى مركز شرطة الحوية لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، ثم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بعد تسليم ما تم ضبطه لجهة الاختصاص”.

وكانت أمانة الطائف قد أكدت، في وقت سابق، أن مراقبي بلدية شمال الطائف الفرعية وقفوا على المحل الذي نشرت صورته ببعض المواقع الإلكترونية، وجرى ضبط عدد من الملاحظات والمخالفات للاشتراطات الصحية، وتم إغلاق المحل، وتطبيق اللوائح والأنظمة الجزائية بحق المحل.

ولكنها في الوقت نفسه، أشارت إلى أنه لم يتضح وجود أي أثر للبول في المواد الغذائية أو (صفيحة الزيتون)، بينما وُجد كيس به سائل أصفر وجاري التحقق لاتخاذ اللازم، كما تم تسليم العامل للجهات الأمنية.