مخيم ترفيهي للأطفال بـ«دعوي الروضة» في الرياض

تواصل ـ الرياض:

بدأ القسم النسائي، التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الروضة، إقامة مخيم ترفيهي للأطفال بعنوان: “نبراس للأطفال”، والذي يستمر إلى الخميس بعد القادم خلال الفترة المسائية في مقر المكتب.

ويُعد المخيم برنامجاً تربوياً ومهارياً حافلاً بالقيم القرآنية، والأذكار النبوية، والورش المهارية، والألعاب التربوية، والعادات الصحية بقالب الترفيه والمرح؛ بهدف غرس القيم في نفوس الصغار، وتعزيز محبة الله ومخافته في وجدانهم.

وأوضحت مديرة القسم النسائي، أن جيل هذا العصر في حاجة ماسة إلى التزود بالقيم الأخلاقية؛ مما يضع على عاتق المربي أن يكون على دراية تامة بالوقت المناسب لغرس القيمة الحسنة.

ورأت المديرة، أن مرحلة الطفولة من 5 ــــ 12 سنة هي أفضل المراحل لغرس القيم الإيجابية؛ أي كلما تداركنا الإنسان في طفولته، وغرسنا فيه القيم الفاضلة ساعدنا ذلك في تكوين شخصية متزنة فاضلة تسير على نهج الصالحين بالأساليب التربوية الناجحة والهادفة.