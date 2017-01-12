أمير القصيم: تعدد مكاتب الإفتاء بالمناطق يقطع دابر الفوضى العلمية (صور)

تواصل – راضي الزويد:

قال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم: ‘‘إن ولي الأمر في هذه البلاد المباركة أمر بافتتاح فروعٍ للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمناطق المملكة، لقطع لدابر الفوضى بالفتوى‘‘.

جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير منطقة القصيم، اليوم، لمقر فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة بمقره بمدينة بريدة، بحضور معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وعضو الإفتاء بالقصيم الشيخ عبدالله الطيار، والمشرف العام على الفرع عضو الإفتاء بالقصيم الدكتور خالد المصلح، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب، ومدير الفرع الدكتور عبدالله الناصر، حيث تجول سموه في أروقة الفرع، واستمع لشرح مفصل من المشرف العام، وشاهد عرضاً مرئياً عن أنشطة الفرع في الفترة السابق.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم: أن المملكة العربية السعودية بلاد الدعوة، ودستورها الكتاب والسنة، وشرعيتها الأساسية الدعوة إلى الله، مشيداً بما يقدمه العلماء والمشايخ من دور بارز في مجال التوعية من أخطار الإرهاب والفكر الضال.

من جانبه، بين الشيخ الفوزان، أن الهدف من إنشاء هذه الفروع التسهيل على الناس فيما يخص أمورهم الدينية، داعياً إلى التمسك بالكتاب والسنة، موصياً بدوام الشكر بالقلب واللسان لتدوم النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد.

وحذر الفوزان من الأفكار المضللة والانسياق خلفها، سائلاً الله أن يكون الفرع منارة نافعة للعلم والخير، وأن يبارك في جهود العلماء والقائمين والعاملين في الفرع، مشيداً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للرئاسة، ومثنياً على دعم سمو أمير منطقة القصيم للفرع، سائلاً الله التوفيق والسداد للجميع.