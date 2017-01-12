إيران.. ‏اعتقال 3 نواب لرئيس وحدة استخبارات الحرس الثوري

تواصل – قاسم المذحجي:

‏كشف مسؤول أمني رفيع المستوى في النظام الإيراني، عن اعتقال ثلاثة مسؤولين بالاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني بتهمة الفساد المالي والتجارة غير المشروعة.

‏وأضاف المسؤول الأمني، لموقع “آمد نيوز” التابع للتيار الإصلاحي في إيران: “أن المسؤولين الثلاثة هم نواب لحسين طائب زاده، رئيس وحدة الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، من أهم مُنظري الخطط الأمنية في مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، اعتقلوا بتهمة الفساد المالي، تهريب السلع، ابتزاز التجار والمستثمرين، وغسيل الأموال.

‏وتابع المصدر، أن هؤلاء النواب اعتقلوا في سبتمبر العام الماضي أثناء محاولة تهريب أكبر صفقة تجارية في البلاد تحتوي على مواد خام اللازمة لإنتاج‏ الزيوت النباتية والمشاركة في الاتجار غير المشروع في البلاد.

‏وكشف المسؤول عن أسماء هؤلاء النواب، وهم: محراب، عظيم وافشاري، مشيراً إلى أن محراب أطلق سراحه من السجن بعدما أودع وثيقة مالية باهظة الثمن، فيما النواب الاثنين الآخرين مازالا في أحد السجون السرية الإيرانية.

‏وأضاف المصدر، أن مسؤولين كبار بالحرس الثوري الإيراني متورطون في ملفات الفساد، ويتمتعون بعلاقات قوية مع بيت المرشد ويعملون بأوامر من خامنئي نفسه لإدارة الصفقات الكبيرة في إيران.