‏إيران تعدم 23 سجينًا بينهم 12 سُنّياً بتهم باطلة

تواصل – قاسم المذحجي:

‏نفذت الأجهزة الأمنية الإيرانية خلال الثلاثة أيام الماضية حكم الإعدام بحق 23 سجيناً من بينهم 12 من أبناء أهل السُّنّة والجماعة في بلوشستان وكردستان، بتهم واهية وباطلة، وفقاً لما نشرته مصادر حقوقية إيرانية.

‏وأفادت منظمة “هرانا” الحقوقية، أن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام ضد ثلاثة سجناء في مدينة قزوين، سجينين في مدينة لاكان، 16 سجيناً في سجن رجائي شهر بمدينة كرج وسجين آخر بمدينة ساري شمال إيران.

‏وأضافت المنظمة، بأن القضاء الإيراني وجه اتهامات باطلة ضد هؤلاء السجناء، بما فيها حيازة المواد المخدرة واغتيال شخصيات عسكرية في النظام الإيراني.

‏ومن جانبها، أكدت مصادر بلوشية أن أجهزة الأمن الإيرانية، مارست التعذيب الجسدي أثناء تنفيذ حكم الإعدام، مشيرة إلى أن الأجهزة دفنت هؤلاء السجناء في مكان غير معلوم.

‏ووفقاً للتقارير التي نشرتها منظمات دولية حقوقية غير حكومية، فإن النظام الإيراني يوجه الاتهامات الباطلة لمعارضيه دون أن يسمح لهم بمحاكمة عادلة، ويمارس عقوبة الإعدام بمزاعم محاربة “الإرهاب”.