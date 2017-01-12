الرياض.. «نبراس الأطفال» مخيم ترفيهي تربوي بـ«دعوي الروضة»

تواصل – خالد العبدالله:

يقيم القسم النسائي التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة خلال الفترة المسائية بمقر المكتب خلال الفترة من 17 / 04 / 1438هـ وحتى 28 / 04 / 1438هـ مخيماً ترفيهياً للأطفال تحت عنوان “نبراس للأطفال”.

والمخيم عبارة عن برنامج تربوي ومهاري حافل بالقيم القرآنية والأذكار النبوية والورش المهارية والألعاب التربوية والعادات الصحية بقالب الترفيه والمرح، ويهدف المخيم لغرس القيم في نفوس الصغار وتعزيز محبة الله ومخافته في دواخلهم.

وأوضحت مديرة القسم النسائي أن جيل هذا العصر في حاجة ماسة إلى التزود بالقيم الأخلاقية، وهذا يضع على عاتق المربي أن يكون على دراية تامة بالوقت المناسب لغرس القيمة الحسنة.

وأضافت أن مرحلة الطفولة من 5ــــ12 سنة هي أفضل المراحل لغرس القيم الإيجابية، فكلما تداركنا الإنسان في طفولته وغرسنا فيه القيم الفاضلة ساعدنا ذلك في تكوين شخصية متزنة فاضلة تسير على نهج الصالحين بالأساليب التربوية الناجحة والهادفة.