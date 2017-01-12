«هلال المدينة» يباشر أكثر من 15 ألف بلاغ خلال 3 أشهر

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر في المدينة المنورة أكثر من 15 ألف بلاغ خلال الثلاثة أشهر الماضية، تنوعت بين أمراض تنفسية نتيجة التقلبات الجوية والأمراض القلبية والحوادث المرورية.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمدينة خالد بن مساعد السهلي بأن الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة قد باشرت ما مجموعة 15701 بلاغاً خلال الأشهر الثلاث الماضية.

وأضاف السهلي “كان نصيب البلاغات للحالات المرضية مثل الأمراض التنفسية أو القلبية 10367 بلاغاً بزيادة بلغت 459 عن نفس الفترة من العام الماضي”.

وتابع “وصل عدد بلاغات الحوادث 5334 بلاغاً كان النصيب الأكبر لبلاغات الحوادث المرورية وباقي البلاغات للحوادث الأخرى مثل الحوادث المنزلية والسقوط والحوادث اليومية وبلغ الفرق عن العام الماضي لنفس الفترة أقل بـ 443 بلاغاً”.

فيما بلغت إحصائية المراكز الإسعافية الخارجية بالمحافظات التابعة للمنطقة والقرى والطرق 2225 بلاغاً، ونقلت فرق النقل غير الإسعافي التابعة للهيئة 47 حالة وفاة ناتجة عن الحوادث المرورية خارج حدود المدينة.

وبين السهلي بأنه جاري حصر مواقع الحوادث المتكررة والتنسيق مع الجهات المختصة لحل المسببات لتلك الحوادث حيث تم حصر العديد من المواقع في الفترات السابقة وتم عمل اللازم لها من قبل الجهات المختصة.