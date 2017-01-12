تفادياً لوقف الخدمات.. «الجوازات» تدعو المقيمين لتوثيق «بصماتهم»

تواصل- خالد العبدالله:

دعت المديرية العامة للجوازات، جميع المقيمين الذين لم يقوموا بتسجيل بصماتهم (الخصائص الحيوية) إلى سرعة المبادرة في تسجيل بصماتهم في النظام الآلي، ومراجعة الجوازات مع إحضار أساس الجواز وهوية مقيم (رخصة الإقامة) لتسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) لهم ولمرافقيهم لمن بلغ ست سنوات فما فوق، ليتسنى لهم الاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للجوازات، قامت بإيقاف تقديم خدماتها عن المقيمين، الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية (البصمة) في النظام الآلي.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد جهزت مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة، ومحافظاتها ودعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

وخصصت المديرية العامة للجوازات، بريداً للتواصل الإلكتروني: 992@gdp.gov.sa للرد على جميع الاستفسارات واستقبال الآراء والمقترحات، وللاطلاع على مواقع تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) من خلال زيارة الموقع الرسمي www.gdp.gov.sa.