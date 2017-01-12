 مايكروسوفت تعدل خيارات الخصوصية في «ويندوز 10» | صحيفة تواصل الالكترونية

مايكروسوفت تعدل خيارات الخصوصية في «ويندوز 10»

0
مايكروسوفت تعدل خيارات الخصوصية في «ويندوز 10»

تواصل – وكالات:

تعتزم شركة مايكروسوفت تغيير خيارات الخصوصية وحماية البيانات لنظام تشغيل “ويندوز 10″، حيث سيتمكن المستخدم عن طريق التحديث “Creators Update” الجديد، المقرر إطلاقه بدءاً من أبريل المقبل، تحديد حجم البيانات، التي يتم جمعها بشكل فردي، وذلك أثناء تثبيت التحديث الجديد.

وكشفت عملاق صناعة البرمجيات مايكروسوفت أنها قامت بإلغاء الإعدادات السريعة “Express”، والتي كانت مثار انتقاد الكثير من دعاة الخصوصية وحماية البيانات، وجاءت الإعدادات الجديدة استجابة لرغبات المستخدمين لحماية بياناتهم.

ويتوفر لمستخدمي خدمات مايكروسوفت واجهة مركزية للتحكم في بيانات الأنشطة، حيث يتمكن المستخدم عن طريق (الرابط التالي) من الاطلاع على البيانات، التي يتم جمعها بواسطة الخدمات المختلفة مثل كورتانا Cortana ومتصفح الويب وخدمات الموقع، علاوة على أنه يمكن حذفها حسب الرغبة.

شاهد ايضا

أجهزة الكمبيوتر الشخصية مهددة بالانقراض

أجهزة الكمبيوتر الشخصية مهددة بالانقراض

شباب من أبناء المملكة يبتكرون تطبيقاً للتبرع بالدم

شباب من أبناء المملكة يبتكرون تطبيقاً للتبرع بالدم

كثافة البيانات تُثير قلقاً من هواتف أندرويد سِعة 32 جيجابايت

كثافة البيانات تُثير قلقاً من هواتف أندرويد سِعة 32 جيجابايت

تعرّف على طريقة سهلة لفتح القفل في «iOS 10»

تعرّف على طريقة سهلة لفتح القفل في «iOS 10»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>