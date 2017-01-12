هاشتاج «الترفيه تتراجع عن السينما» يتصدر «تويتر»

تواصل – سعود الخالد:

دشَّن مغردون على موقع التواصل الإجتماعي ‘‘تويتر‘‘ هاشتاجًا بعنوان #الترفيه_تتراجع_عن_السينما، الذي سجل أعلى مشاهدات وقراءات من قبل المتابعين، الذين رحبوا خلاله بتصريحات رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب، حول تكذيبه ما أشيع عن ترخيص الهيئة لإقامة دور سينما في المملكة.

ونقلت التغريدات رغبة المواطنين، في التخلي عن وسائل الترفيه المخالفة، في أسلوبها للشريعة الإسلامية كالسينما، مؤكدين وجود العديد من الوسائل الترفيهية المتسقة مع طبيعة المجتمع، تمكن الجميع من قضاء أوقاتهم دون اقتراف ذنوب.

وشارك الكاتب مالك الأحمد عبر الهاشتاج قائلاً: ‘‘ميادين الترفيه واسعة ولا تقتصر على صالات السينما‘‘.

ورحب حساب أحمد القرشي بالتصريحات قائلا: ‘‘خبر رشيد من قيادة رشيدة ولا عزاء للمفسدين‘‘.

وقال حساب غيمة الفرح: ‘‘اللهم أتمم نعمك على بلادنا وأحفظ ولاة أمرنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تقربهم إلى الخير وتعينهم عليه‘‘.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب، أكد خلال لقائه بسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر هيئة كبار العلماء، أمس الأحد، عدم صحة ما يشاع عن ترخيص الهيئة لإقامة دور سينما حالياً.