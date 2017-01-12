للمرضى.. 6 نصائح مهمة لضبط مستوى السكر في الدم

تواصل – وكالات:
نشر الموقع الهندي ‘‘بولد سكاي‘‘ أفضل النصائح التي يجب على مريض السكر، اتباعها حتى يتحكم في مستوى السكر بالدم، ويتجنب أي تلف لأجهزة الجسم الأخرى كالتالي:
1 – أخذ التطعيمات الوقائية لمرض الأنفلونزا:
لأن مناعة مريض السكر تكون منخفضة ومن الصعب علاج الأنفلونزا.
2- زيارة طبيب العيون بانتظام:
مصابو السكر أكثر عرضة لتلف العين، لذا ينبغي الكشف عن التشوهات قبل تلف العين.
3- الحرص على المشي يوميًّا:
ممارسة الرياضة بشكل يومي تسيطر على أعراض المرض، فعلى الأقل السير 20 دقيقة في الصباح و10 دقائق في المساء.
4- وضع نظام غذائي:
يجب احتواء الغذاء على الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضراوات الورقية والفاكهة، فالألياف تبطئ من امتصاص الكربوهيدرات والسكريات في الدم.
5- تجنب تناول فاكهة مثل الموز:
رغم أنه غذاء صحي، إلا أنه يحتوي على كميات عالية من الكربوهيدرات والسكروز.
6- شُرب ماء كثير:
تكمن أهمية تلك الخطوة في حماية الكلى التي تكون أكثر عرضة للتلف.