للمرضى.. 6 نصائح مهمة لضبط مستوى السكر في الدم

تواصل – وكالات:

نشر الموقع الهندي ‘‘بولد سكاي‘‘ أفضل النصائح التي يجب على مريض السكر، اتباعها حتى يتحكم في مستوى السكر بالدم، ويتجنب أي تلف لأجهزة الجسم الأخرى كالتالي:

1 – أخذ التطعيمات الوقائية لمرض الأنفلونزا:

لأن مناعة مريض السكر تكون منخفضة ومن الصعب علاج الأنفلونزا.

2- زيارة طبيب العيون بانتظام:

مصابو السكر أكثر عرضة لتلف العين، لذا ينبغي الكشف عن التشوهات قبل تلف العين.

3- الحرص على المشي يوميًّا:

ممارسة الرياضة بشكل يومي تسيطر على أعراض المرض، فعلى الأقل السير 20 دقيقة في الصباح و10 دقائق في المساء.

4- وضع نظام غذائي:

يجب احتواء الغذاء على الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضراوات الورقية والفاكهة، فالألياف تبطئ من امتصاص الكربوهيدرات والسكريات في الدم.

5- تجنب تناول فاكهة مثل الموز:

رغم أنه غذاء صحي، إلا أنه يحتوي على كميات عالية من الكربوهيدرات والسكروز.

6- شُرب ماء كثير:

تكمن أهمية تلك الخطوة في حماية الكلى التي تكون أكثر عرضة للتلف.