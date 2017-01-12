الشرقية.. 1100 طالبة تقدمن للاختبارات ونسبة الغياب 1% فقط

تواصل ـ غنية الغافري:

كشفت جولة لمساعدة الشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية فاطمة الفهيد، عن انتظام سير الاختبارات في مكاتب التعليم بالمنطقة بشكل جيد من يومها الأول، حيث لم تتجاوز نسبة الغياب ١٪‏ ولم تتعد الحالات المرضية الحالتين، وازداد عدد الطالبات المنتسبات بشكل غير مسبوق.

وأشادت مسؤولة الشؤون التعليمية، خلال جولتها بالممارسات الإبداعية المختلفة في المدارس التي زارتها والتي أضفت جانباً من الراحة والاطمئنان لمنسوبي المدارس من معلمات وطالبات، وأكدت ضرورة الاهتمام بالطالبات وبعث الطمأنينة في نفوسهن خاصة في الحالات التي ينتاب الطالبة فيها القلق والخوف، وبخاصة اللاتي يتعرضن لنوبات مرض مفاجأة.

وأشارت مديرة إدارة الاختبارات والقبول بالمنطقة الشرقية سعاد بنت سعد العثمان، أن الإدارة عملت على خطة منظمة تضمن سير الاختبارات بشكل سلس، وكشفت عن إصدار وزارة التعليم تعميما يخص مواد التعثر تتيح للطلاب المتعثرين اختبار مواد تعثرهم مع الدور الثاني لكل فصل دراسي .

من جانبها قالت مساعدة مكتب التعليم بغرب الدمام موضي السبيعي إن مدارس غرب الدمام استقبلت الطالبات من أول يوم دراسي ببرامج جاذبة؛ ساهمت في تخفيف الضغط على الطالبات، وأكدت أن نسبة الغياب لم تتجاوز ١٪‏ بينما الحالات المرضية لم تتعد الحالتين حيث تم وضع لجان خاصة بهن.

وأضافت أنه من اللافت ازدياد عدد الطالبات المنتسبات بشكل غير مسبوق حيث بلغ عدد الطالبات المنتسبات واللاتي تقدمن لاختبارات الفصل الدراسي الحالي ١١٠٠ طالبة؛ مما يعد مؤشراً لعودة مُبشِّرة لمواصلة التعليم من قبل الأمهات ومن دعتهن ظروف معينة للانقطاع، وامتدحت السبيعي، أثناء تفقدها لجان طالبات الانتساب، هذا التوجه ودعت لهن بأن تراهن على مقاعد الجامعة.

وأوضحت مديرة إدارة الصحة المدرسية الدكتورة سارة الشمري أن الوحدة الصحية بالمنطقة الشرقية يتواجد بها عدد كافٍ من الأطباء والطبيبات المشرفين على المدارس بلغ 20 طبيباً وطبيبة، وبلغ عدد الممرضين والممرضات 35 مناوباً، ونوهت الشمري إلى خلو أول يوم في الاختبارات من أي حالات مرضية تستدعي التدخل الطارئ.