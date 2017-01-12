أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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تُقام، مساء اليوم الاثنين الموافق 18 ربيع الآخر 1438 هـ، محاضرات دينية، وأنشطة دعوية، ودروس علمية، في بعض مناطق المملكة.

“دراسة الإطار الاستراتيجي للوزارة”.. ورشة عمل في الشؤون الإسلامية بالرياض

تُنظّم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، بمقر الوزارة بالرياض اليوم، ورشة عمل لوكلاء الوزارة ومسؤوليها بعنوان “دراسة الإطار الاستراتيجي للوزارة”.

وأوضح مدير عام التطوير الإداري بالوزارة الدكتور صالح الزهراني، أن البرنامج يهدف إلى مواءمة الوزارة مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وما تم عمله مع 24 جهة حكومية، وكيف نستفيد مما تم، وتحديد التحديات، والمراحل القادمة.

وقال: “إن هذه البرامج، وغيرها تأتي في إطار سعي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتطوير والرقي بخدماتها، ومواكبةً لبرنامج التحول الوطني 2020، من خلال اتخاذ عدد من القرارات، وعقد وتنظيم عدد من الاجتماعات، والبرامج التي تمحورت حول كيفية القيام بمهام الوزارة في ضوء رؤية المملكة 2030.

“فقه الركوع” .. كلمة لـ«السلامة» في الرياض

تنظم اللجنة العلمية في جامع أم يوسف المطير بحي الجنادرية، كلمة أسبوعية بعنوان “فقه الركوع”، يقدمها الشيخ خالد السلامة، وذلك بعد صلاة العشاء بمقر الجامع في حي الجنادرية.

“قصة وعبرة”.. كلمة لـ«التويجري» في الرياض

يقيم مركز الدعوة والإرشاد بالسلي في الرياض، ضمن سلسلة كلمات دعوية بجامع التوحيد في حي الجزيرة كلمة بعنوان “قصة وعبرة” يقدمها الشيخ فهد التويجري، وذلك بعد صلاة العشاء.

جدة.. محاضرة عن “وقفات مع سورة القارعة”

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة، مساء اليوم الاثنين، محاضرة علمية بعنوان “وقفات مع سورة القارعة” يقدمها الشيخ عبد الله بن حماد الرس، الداعية بمركز الدعوة والإرشاد بالرياض، وذلك بعد صلاة العشاء في جامع عويض المطيري بحي الحرازات.

“طوبى لهم”.. محاضرة دعوية في جدة

يُقيم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة جدة غدًا، محاضرة بعنوان: “طوبى لهم”، يُقدّمها إبراهيم العصلاني، بجامع أحمد بن خميس في حي المنتزهات، وتأتي المحاضرة التي تقام عقب صلاة العشاء، ضمن جهود المركز لهذا العام.

محاضرة عن “أهمية الصلاة” في المخواة

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة المخواة، مساء اليوم، محاضرة عن ” أهمية الصلاة ” يلقيها محمد بن احمد الغامدي، في جامع الحوى بالمخواة، وتأتي هذه المحاضرة ضمن الجهود الدعوية التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية والمكاتب التعاونية بالمنطقة لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

“أعظم قدوة محمد صلى الله عليه وسلم”.. محاضرة في الحوية

يقيم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية، مساء اليوم، محاضرة علمية لعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور نايف بن محمد القرشي، ضمن سلسلة محاضرات: “أعظم قدوة محمد صلى الله عليه وسلم ” في أسبوعها الثالث، وذلك بجامع أنس بن مالك بحي مثلمة، وتندرج المحاضرة ضمن نشاط المكتب الثقافي والمنبري لهذا العام.

محاضرة دعوية في “تعاوني أبوعريش”

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش، اليوم، محاضرة بعنوان: “أحوال الأشقياء في الدنيا والآخرة”، يقدمها توفيق بن محمد الجهني، وذلك بجامع مستورة بالمحافظة، وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة البرامج الدعوية للمكتب خلال العام الحالي.