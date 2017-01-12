 كاتب صحفي يُطالب بـ«قائمة عار» لرجال الأعمال الطاردين للمواطنين (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

كاتب صحفي يُطالب بـ«قائمة عار» لرجال الأعمال الطاردين للمواطنين (فيديو)

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تواصل – سعود الخالد:

طالب الكاتب الصحفي ياسر المعارك، بوضع ما أسماه “قائمة عار” لرجال الأعمال الذين يطردون المواطنين، اعتماداً على قانون العمل الجديد.

وقال المعارك في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا” خليجية: “حذّرنا أعضاء لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى من نظام العمل الجديد قبل إقراره”، وتساءل أين كان المجلس وقتها؟!”.

وأضاف: “كثير من رجال الأعمال الهوامير يستفيدون من دعم البلد منذُ 40 سنة، والآن جئنا في منعطف اقتصادي، وعلى طول صار نَفْسي نفسي!”.

ووصف المعارك، نظام العمل الجديد بـ”الكارثي”، لكونه يظلم المواطن ويتيح لصاحب العمل التخلّص منه بمكافأة 15 يوماً فقط، كما وصف شركات الأدوية بأنها “مافيا” تُسيطر عليها جنسيات معينة، في وجود مدير سعودي “لا يهشّ ولا ينشّ” ـ على حد تعبيره ـ.

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