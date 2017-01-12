شباب من أبناء المملكة يبتكرون تطبيقاً للتبرع بالدم

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ابتكر فريق من شباب وأبناء المملكة، تطبيقاً للهواتف الذكية يُعنى بالربط بين طالبي الدم والمتبرعين به، متجاوزا الطرق التقليدية المحلية المتعارف عليها.

ويتيح التطبيق، قاعدة بيانات طبية محدثة باستمرار عن فصائل الدم المختلفة ونوع الحاجة في بنوك الدم المتعددة، كما يرتبط التطبيق بشركات توجيه المركبات لتوصيل المحتاج أو المتبرع إلى أقرب مستشفى.

وأوضح مخطط الفريق ومنسقه سلمان العريفي، أن فكرة المشروع بدأت عندما اجتمع الفريق وناقش أفكاراً متعددة، “فقررنا المضي في هذه الفكرة لأن لها جانباً إنسانياً، وتمس جميع أطراف المجتمع، ونأمل أن يكون لها أثر إيجابي في القطاع الصحي”.

وأضاف العريفي أن المشاريع التقنية التي تخص القطاع الصحي غالبا ما تكون فيها فجوة بين المبرمجين والأشخاص من القطاع الصحي، وهي ما حاول هذا الفريق ردمها في جانب التبرع بالدم.

من جهته، ذكر مبرمج الفريق إبراهيم الخليفة، أن بنك الدم يواجه صعوبات في التواصل مع البنوك الأخرى إذا احتاج نوعيات معينة من الدم، مع أن بنوك الدم ترفع بياناتها يومياً إلى وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه “بعد تفكير من الفريق وجدنا أن الحل يكمن في إيجاد نظام بين مختلف الأطراف يعرض فصائل الدم المتوافرة عند أي بنك”.

يُظهر التطبيق عدد الأشخاص الذين ساعدتهم وآخر مرة تبرعت فيها بالدم وعدد الحالات المحتاجة للدم حولك، كما يطمح القائمون على التطبيق في أن يتنبؤوا -بعد فترة من الزمن- بالمناطق التي يمكن أن يكون فيها نقص في المستقبل، وذلك بعد تجميع بيانات كافية.