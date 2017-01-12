بعد تراجع الدولار.. أسعار النفط ترتفع في آسيا

تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط في آسيا، اليوم الاثنين، مستفيدة من تراجع سعر الدولار، الذي يشجع عادة المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى على عقد الصفقات، مما يساهم في زيادة الطلب.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم فبراير 16 سنتا إلى 52.53 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا، أما برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مارس، فقد ارتفع سعره 18 سنتا ليبلغ 55.63 دولارا.

وقال خبراء إن الشكوك المحيطة بسياسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى مهامه، الجمعة، تؤثر على العملة الأمريكية، حيث ذكرت مارجريت يانع، المحللة في مجموعة “سي إم سي ماركيتس” أن السوق تأثرت، صباح اليوم الاثنين، بالشكوك السياسية المرتبطة بدونالد ترامب، مما يشكل ضغطاً على الدولار، وهذا يشجع تبادل المواد الأولية”.