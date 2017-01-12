 الخُبر.. إزالة أورام سرطانية لمريضة خمسينية بمستشفى الملك فهد الجامعي | صحيفة تواصل الالكترونية

الخُبر.. إزالة أورام سرطانية لمريضة خمسينية بمستشفى الملك فهد الجامعي

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الخُبر.. إزالة أورام سرطانية لمريضة خمسينية بمستشفى الملك فهد الجامعي

تواصل – إبراهيم المتعب:

نجح فريق طبي من مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في إزالة أورام سرطانية مبكرة في المعدة لمريضة خمسينية.

وقال الدكتور سعيد الشميمي، استشاري جراحة الروبوت والمناظير للجهاز الهضمي العلوي وأورام المعدة بقسم الجراحة في المستشفى الجامعي بالخبر، إنه تم استئصال كامل المعدة والغدد اللمفاوية المجاورة لها، ومن ثم إيصال المريء بالأمعاء الدقيقة عن طريق جراحة المناظير دون الحاجة إلى فتح البطن لمريضة تبلغ من العمر 55 عاماً تعاني من آلام في البطن بسبب وجود حصوات بالمرارة، وبإجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود أورام سرطانية مبكرة في المعدة.

وأضاف الشميمي أنه تم إجراء العملية بدون حدوث أي مضاعفات -ولله الحمد-، كما أن المريضة خرجت من المستشفى بعد التأكد مخبرياً من استئصال كامل المرض وعدم احتياجها لاحقاً للعلاج الكيماوي أو الإشعاعي، وتعتبر هذه العملية من العمليات الكبرى والدقيقة التي تحتاج خبرة ومهارة عالية في هذا المجال وهي الأولى من نوعها على مستوى المستشفى والمنطقة الشرقية.

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