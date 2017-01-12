 أثناء ضبط لصوص الإطارات.. اكتشاف مصنع للعرق المسكر داخل سكن آسيويين بجدة | صحيفة تواصل الالكترونية

أثناء ضبط لصوص الإطارات.. اكتشاف مصنع للعرق المسكر داخل سكن آسيويين بجدة

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أثناء ضبط لصوص الإطارات.. اكتشاف مصنع للعرق المسكر داخل سكن آسيويين بجدة

تواصل ـ خالد العبدلله:

أعلن الناطق الإعلامي بشرطة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، ضبط 5 آسيويين، سرقوا مجموعة إطارات مخصصةً للشاحنات من إحدى مستودعات جدة.

وقال القرشي: إنّ مركز الجنوبية بشرطة محافظة جدة كوّن فريق عمل أمني للقبض على الجناة بناءً على بلاغ تلقاهُ بتعرّض أحد المستودعات لسرقة إطارات.

وأوضح أنّه خلال الانتقال إلى مقر سكنهم عثر على إطارات مسروقة، وأدوات مستخدمة في عملية السرقة، كما تمّ ضبط مصنع للعرق المسكر، وذكر القرشي، أنه تمّ التحفظ على ما تم ضبطه وإيقافهم المتهمين، على أن تتم إحالتهم مع كامل الأوراق إلى جهة الاختصاص.

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