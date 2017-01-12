موجز الصباح| فتاة تُحرّض مقيماً على حرق شقيقها.. وإعادة مزايا أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين

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جدة.. فتاة تُحرّض «مقيماً» على حرق شقيقها وأسرته مقابل مليون ريال

تواجه فتاة تهمة تحريض مقيم أفريقي على قتل شقيقها والتخلص منه وأسرته بحرقهم بمادة الأسيد، وقدمت هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة الاتهام ضد الفتاة واطلعت المحكمة على ملف القضية وإحالتها إلى دائرة القتل والقصاص للنظر فيها خلال الأسابيع المقبلة، حسب “عكاظ”.

وتم عمل كمين أثمر عن ضبطه وتم التعرف عليه من قبل الأسرة المحروقة، وكشفت التحقيقات أن الشقيقة (المتهمة الثانية) حرضت الجاني على الجريمة وقدمت له مبلغ 30 ألف ريال نقداً، ووعدته لاحقاً بمبلغ مليون ريال وسيارة «رولزرويس» مقابل التخلص من شقيقها، كما وعدت بدفع مليون آخر لكل من شارك في تنفيذ المخطط.

«المعلومات الوطني» يستثنى إضافة الأبناء من إيقاف خدمات المماطلين

استثنى مركز المعلومات الوطني، إضافة الأبناء من وقف خدمات المماطلين الموقوفة سجلاتهم المدنية بأحكام قضائية، بهدف تمكينهم من إكمال إجراءاتهم، وضمان عدم تعطّل مصالح التابعين للموقوفة خدماتهم.

«الصحة» تؤكد: لا تأجيل لموعد تفرّغ خريجي الدبلومات

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، تمسّك الوزارة بشرط تفرّغ خريجي الدبلومات الصحية الموظفين للاستفادة من برامج إعدادهم التي أعلنتها الوزارة بترشيح 7001 منهم، كما أكّد أنه لا استثناء أو تأجيل لموعد البرنامج.

«البشر»: السينما تعرض أفلاماً لا تناسب مجتمعنا

علق أستاذ الإعلام السياسي محمد البشر، على ما يشاع بشأن إمكانية وضع ضوابط للسينما في المملكة بقوله: “نحن بعيدون جدا عن مجال صناعة الأفلام بمعني إننا سنكون مستهلكين لما في السوق، وعند إذن نسأل سؤال، هل ما في السوق يناسب طبيعة مجتعنا؟”.

«بلدي القصيم» يوقف 3 مزايدات استثمارية مخالفة نفذتها الأمانة

أوقف المجلس البلدي في القصيم ثلاثة مزايدات استثمارية ضخمة طرحتها أمانة المنطقة الأسبوع الماضي، مشدداً على أن إيقاف هذه المشاريع تم بسبب مخالفتها للوائح والتعليمات بضرورة الرجوع إلى المجلس.

الخدمة المدنية تعيد مزايا أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين مع الجامعات

أعادت وزارة الخدمة المدنية، المزايا المالية التي تُصرف لأعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بالجامعات المحلية، والذين يشكلون 48% من إجمالي أعداد شاغلي الوظائف الأكاديمية، وذلك بحسب ما كانت تصرف لهُم في شهري ذو القعدة وذو الحجة من العام المنصرم.

خصخصة خدمات أمانات المناطق تبدأ بـ«النظافة»

دخلت خصخصة خدمات أمانات المناطق مرحلة التنفيذ، حيث عقد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ اجتماعاً مع أمناء أمانات المناطق بجدة الأسبوع الماضي، لوضع دراسات خصخصة القطاعات الخدمية.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن بداية الخصخصة ستكون بأعمال النظافة والخدمات، إضافة إلى صحة البيئة، وذلك بهدف تعزيز موارد وزارة الشؤون البلدية والقروية، وسيتم خصخصة القطاعات تباعاً.