تعرّف على طريقة سهلة لفتح القفل في «iOS 10»

تواصل ـ وكالات:

تخلّت آبل من خلال “iOS 10” عن ميزة “Slide to unlock” التي كانت علامةً مميزة لهذا النظام وتم تبديلها بـ “Press home to unlock”.

وتعمل الميزة عن طريق تشغيل الشاشة بواسطة زر القفل أو الزر الرئيسي ثم الضغط على هذا الأخير مرّة ثانية لفتح الجهاز، وفي حال كنت تستعمل أحد الأجهزة التي تتوفر على Touch ID كآيفون 5إس فما فوق فلن يتم فتح الجهاز مباشرة إذا وضعت أصبعك على الزر كما في السابق، حيث سيتم فتح قفل الجهاز دون الدخول إلى القائمة كما يظهر في الصورة التالية:

ووفّرت آبل إمكانية تجاوز هذه المشكلة عن طريق تغيير بسيط في الإعدادات سيجعل جهازك يفتح القفل بالبصمة بعد أول ضغطة على زر القائمة أو زر القفل.