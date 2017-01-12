كثافة البيانات تُثير قلقاً من هواتف أندرويد سِعة 32 جيجابايت

تواصل – وكالات:

تُشكّل هواتف أندرويد سعة 32 جيجابايت، قلقاً للمستخدمين، بسبب كثافة البيانات الواردة من شبكات الإنترنت عليها من صور وفيديوهات، خاصةً أن نظام أندرويد “نوجا” الجديد سيأتي بحجم كبير إلى جانب أحجام التطبيقات التي أصبحت كبيرة.

ويستوجب هذا الواقع التفكير مليًّا قبل اقتناء هاتف جديد بسعة 32 جيجابايت، ومحاولة الحصول على سعة 64 جيجابايت أو أكثر حسب الحاجة بغض النظر عن الحلول الأخرى البديلة مثل بطاقات الذاكرة الخارجية والتخزين السحابي.

ويتمثّل أبرز سبب لاستبعاد خيار 32 جيجابايت أن بياناتنا أصبحت أحجامها أكبر، وبعضها لا يمكن تحويلها إلى بطاقات الذاكرة الخارجية، علماً أن بعض تطبيقات النظام مثل Google Play Services قد تحتل أكثر من 500 ميجابايت لوحدها.

إلى ذلك تتجه تطبيقات أخرى مثل “فيس بوك ماسنجر” وسناب شات لاحتلال مساحة مهمة هي الأخرى، في حين تستولي تطبيقات مثل WhatsApp على مساحة ضخمة في حال كان المستخدم يحتفظ بسجل كبير من المحادثات، الصور، والفيديوهات التي وصلته عبر التطبيق.

ويتوقع في العام الجاري زيادة متطلبات المستخدمين لسعة التخزين مع تطور التطبيقات واعتمادها لخوارزميات أكثر تعقيداً، تُميّز الهواتف بكاميرات أفضل، ودعم دقة 4K للصور والفيديوهات التي تحتل مساحة ضخمة، مما يدفع إلى طلب مساحة أكبر حتى مع وجود خيارات مثل التخزين السحابي.