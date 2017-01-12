اختراق 10 ملايين حساب على الإنترنت العام الماضي

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن “123456” و”123456789″ هي كلمات المرور الأكثر استخداما في العالم، بعد مراجعة أكثر من 10 ملايين كلمة مرور تمّ تسريبها على الإنترنت في 2016.

ووجدت الدراسة أن 4 من أكثر 10 كلمات سر انتشاراً في العالم مكوّنة من 6 أحرف أو أقصر، مما يُعتبر أمراً خطيراً للغاية يعكس مدى إهمال البعض تأمين حساباتهم بكلمات مرور قوية على الإنترنت.

وذكر تقرير من موقع “تك تايمز” الأمريكي أن القائمة ضمت مجموعة أخرى من الكلمات البسيطة للغاية والتي يمكن تخمينها بسهولة شديدة من قبل الهاكرز واللصوص مثل “12345678 “، و” 111111 “، و” 1234567890 “، و” 1234567 “، و”Password”، و” 123123 “، و” 987654321 “.

ونبّهت شركة Keeper Security الأمريكية، إلى أنّ أي هاكر غير محترف يمكنه اختراق الحسابات التي تستخدم تلك الكلمات في ثوانٍ.