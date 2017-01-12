تواصل ـ خالد العبدلله:

أعلن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، إيقاف صب محطة صرف “البلد” في جدة على البحر، وتحويل التدفقات بالكامل إلى محطة الخمرة.

وشكر الثقفي، شركة المياه الوطنية على تجاوبها وحرصها على سلامة البيئة وصحة المجتمع، متوقعاً إيقاف محطة معالجة الصرف الصحي في الرويس بجدة خلال 10 أيام.

وبيّن الثقفي، أن الخطوة تأتي تنفيذاً لمتطلبات النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية والتزاما بالمقاييس البيئية المعمول بها، كما أنها تُقلّل الأحمال على البيئة البحرية في جدة، وتُسهم في إغلاق ملف الإشكاليات الناجمة عن الصرف الصحي.

وشدّد الثقفي، على أهمية الاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة، قائلاً: “ليس من المنطق سكبها في البحر وعدم استخدامها بالطريقة المثلى، كونها تشكل ثروة مائية لابد من استغلالها”.