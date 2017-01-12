دراسة لتمديد النطاق العمراني في 3 مدن بـ«الشرقية»

تواصل – الخبر:

كشف أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، النقابَ عن وجود دراسة لتوسيع النطاق العمراني في ثلاث مدن بالمنطقة الشرقية بهدف التعاطي مع قلة الفراغات التي اكتظت بالسكان.

وأوضح الجبير، أن النطاق العمراني يتصف بالمرونة؛ مما يفرض التجاوب مع محدودية المساحات الفارغة، لافتاً إلى أن التوسع يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، ويخدم المنطقة بشكل كبير ويفك الازدحام والاختناقات المروية بحسب “الرياض”.

وفيما يتعلق بدراسة المخططات العقارية، ذكر أن الأمانة قدمت المشروع لخدمة الشركات المطورة، بغرض احتساب التكلفة قبل الشروع في المنتجات، مشيراً إلى أن المشروع يتحرك ضمن نطاق الخدمات التي تقدمها الأمانة في المجال العقاري.

وأضاف الجبير: أن الأمانة شرعت في مرحلة وضع التصاميم الهندسية في العام الحالي لمشروع النقل العام، إن الفترة الزمنية للمشروع مرشحة للزيادة، إذ كانت مدتها سبعة أعوام وتبدأ في 2014، متوقعاً امتدادها لفترة أطول.