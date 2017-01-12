السودان.. طالب فتوى القتل الرحيم لطفل «محتال» ادعى الأبوة

تواصل – وكالات:

ألقت السلطات السودانية في الخرطوم، القبض على رجل انتحل شخصية والد طفل مريض، من أجل “استجداء الدعم والكسب المادي”، بعد أن طلب فتوى تبيح “القتل الرحيم” لابنه الذي اتضح فيما بعد انقطاع صلته به.

وأفادت التحقيقات في الواقعة أن الرجل “انتحل شخصية والد الطفل زكريا بكري، وتحصل علي الأوراق الخاصة بحالته الصحية، واستغلها في جمع مبالغ مالية لصالحه، وقام بتوزيع كل المستندات علي الجهات الخيرية والمؤسسات لاستقطاب الدعم”.

وحسب مراسل “سكاي نيوز عربية”، فإن الرجل طلب بعد ذلك “فتوى من مجمع الفقه الإسلامي تجيز القتل الرحيم” لابنه، لاستجداء المزيد من الدعم، لا سيما بعد قوله إن تكاليف علاج ابنه تفوق قدرته المادية، حيث كانت عدد من الجهات والمنظمات قد تبنت علاج الطفل، تعاطفا مع حالته.

وبعد انتشار الخبر في وسائل الإعلام المختلفة، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، فتحت أسرة الطفل الحقيقية بلاغا ضد المتهم لدى الشرطة، حيث تمكنت المباحث من القبض عليه وباشرت تحقيقاتها في القضية التي شغلت الرأي العام في السودان.