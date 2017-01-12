شاهد.. «الجبير» يتحدث الألمانية بطلاقة

تواصل – سعود الخالد:

نالت تصريحات وزير الخارجية عادل الجبير، التي قالها باللغة الألمانية بطلاقة، استحسان الحاضرين خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه مع نظيره الألماني فالتر شتاينماير.

وقال الجبير وهو يتحدث باللغة الألمانية: “جئت إلى ألمانيا تلبية للدعوة الكريمة من وزير الخارجية شتاينماير، وخلال إقامتي السابقة في ألمانيا تركت برلين في نفسي انطباعاً إيجابياً أبهرني”.

وأضاف: “برلين مدينة كبيرة وجميلة وعالمية الطابع، ويمكنني القول إن الكثير من سكان دول العالم، يتمنون أن تكون مدينة كبرلين عاصمة لبلادهم”.

وتابع الجبير: “لقد أردت اليوم أن أتحدث إليكم باللغة الألمانية، متمنياً أن يرد الدكتور شتاينماير على أسئلة الصحفيين باللغة العربية، وقال: “والآن سأتحدث إليكم باللغة الإنجليزية، أو العربية إن سمحتم لي”.