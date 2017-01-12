 «البشر»: السينما تعرض أفلاماً لا تناسب مجتمعنا (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

«البشر»: السينما تعرض أفلاماً لا تناسب مجتمعنا (فيديو)

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تواصل – سعود الخالد:

علق أستاذ الإعلام السياسي محمد البشر، على ما يشاع بشأن إمكانية وضع ضوابط للسينما في المملكة بقوله: “نحن بعيدون جدا عن مجال صناعة الأفلام بمعني إننا سنكون مستهلكين لما في السوق، وعند إذن نسأل سؤال، هل ما في السوق يناسب طبيعة مجتعنا؟”.

وقال البشر في مداخلة مع برنامج أخباركم المذاع على قناة المجد، أمس: “إن قيل أن هناك ضوابط معينة سيتم وضعها عند افتتاح دور السينما، فأنا أخشي أن تكون هذه الضوابط كغيرها، بمعنى السينما جزء من الإعلام، فهل الإعلام الموجود الآن الذي نشاهده، هو ملتزم بالسياسة والأنظمة الإعلامية للمملكة؟”.

وختم بقوله: “إننا في حاجة إلى أن نصنع أفلاما تناسب قيم المجتمع، ونحن هنا نحتاج إلى 30 سنة من أجل أن نصنع هذه الأفلام”.

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