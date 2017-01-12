 «المعلومات الوطني» يستثنى إضافة الأبناء من إيقاف خدمات المماطلين | صحيفة تواصل الالكترونية

«المعلومات الوطني» يستثنى إضافة الأبناء من إيقاف خدمات المماطلين

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«المعلومات الوطني» يستثنى إضافة الأبناء من إيقاف خدمات المماطلين

تواصل – الرياض:

استثنى مركز المعلومات الوطني، إضافة الأبناء من وقف خدمات المماطلين الموقوفة سجلاتهم المدنية بأحكام قضائية، بهدف تمكينهم من إكمال إجراءاتهم، وضمان عدم تعطّل مصالح التابعين للموقوفة خدماتهم.

وذكرت مصادر أن توقف الخدمات يكون في حالات عدم التجاوب، وعدم وجود عنوان له، وإذا تعذّر الوصول إليه، على أن تتم الكتابة لشرطة المحافظة التابعة لها المحكمة بإيقاف خدماته، بحسب “مكة”.

ويأتي الاستثناء بناءً على مكاتبات بين المركز وإمارات المناطق، وما يترتب عليها من تأخير إضافتهم لهوية والدهم، وعدم تمكنهم من الالتحاق بالمدارس، وغيرها من المصالح المهمة التي تتعطّل بسبب إيقاف الخدمات عن رب الأسرة.

 

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