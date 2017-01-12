رئيس هيئة الترفيه لـ«المفتي»: لم نُرخص بإنشاء دور للسينما

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب، أكد خلال لقائه بسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، بمقر هيئة كبار العلماء، أمس الأحد، عدم صحة ما يشاع عن ترخيص الهيئة لإقامة دور سينما “حاليا”، بحسب “الوطن”.

وكان مفتي عام المملكة قال في سياق إجابته على أحد المتصلين في برنامجه الأسبوعي “مع سماحة المفتي” على قناة المجد الفضائية: “أرجو أن يوفّق الجميع للخير، نعلم أن الحفلات الغنائية والسينما ضارة فاسدة”.

وذكر المفتي، أن السينما قد تعرض “أفلاماً فاسدة” لتغير ثقافتنا، لِكونها تشتمل على أفلام تستورد من خارج البلاد، قائلاً: “الحفلات الغنائية لا خير فيها”، أما الترفيه بالقنوات والوسائل الثقافية والعلمية لا بأس به وهو طيب”.

واختتم المفتي بقوله: “أسأل الله أن يوفق القائمين على هيئة الترفيه، وألا يفتحوا للشر أبواباً، وأن يحفظ الله بلادنا من كل سوء، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه”.