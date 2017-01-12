 الخدمة المدنية تعيد مزايا أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين مع الجامعات | صحيفة تواصل الالكترونية

الخدمة المدنية تعيد مزايا أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين مع الجامعات

0
الخدمة المدنية تعيد مزايا أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين مع الجامعات

تواصل ـ الرياض:

أعادت وزارة الخدمة المدنية، المزايا المالية التي تُصرف لأعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بالجامعات المحلية، والذين يشكلون 48% من إجمالي أعداد شاغلي الوظائف الأكاديمية، وذلك بحسب ما كانت تصرف لهُم في شهري ذو القعدة وذو الحجة من العام المنصرم.

وألغيت الوزارة في الوقت ذاته المزايا المالية عن أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالجامعات الذين يشكلون 52 % من إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس، وفقاً لـ”المدينة”.

من جهتها أبلغت الجامعات، العمادات والكليات المعاهد التابعة لها بموافقة الوزارة بالإبقاء على المزايا المالية التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بما في ذلك بدل السكن السنوي.

شاهد ايضا

خصخصة خدمات أمانات المناطق تبدأ بـ«النظافة»

خصخصة خدمات أمانات المناطق تبدأ بـ«النظافة»

«السبهان»: إيران عينت «مجرم حرب» سفيراً لها في بغداد

«السبهان»: إيران عينت «مجرم حرب» سفيراً لها في بغداد

أمريكا.. وفاة 6 وقطع للطرق وإلغاء رحلات جوية جراء الثلوج

أمريكا.. وفاة 6 وقطع للطرق وإلغاء رحلات جوية جراء الثلوج

بالصور.. أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز

بالصور.. أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>