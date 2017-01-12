الخدمة المدنية تعيد مزايا أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين مع الجامعات

تواصل ـ الرياض:

أعادت وزارة الخدمة المدنية، المزايا المالية التي تُصرف لأعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بالجامعات المحلية، والذين يشكلون 48% من إجمالي أعداد شاغلي الوظائف الأكاديمية، وذلك بحسب ما كانت تصرف لهُم في شهري ذو القعدة وذو الحجة من العام المنصرم.

وألغيت الوزارة في الوقت ذاته المزايا المالية عن أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالجامعات الذين يشكلون 52 % من إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس، وفقاً لـ”المدينة”.

من جهتها أبلغت الجامعات، العمادات والكليات المعاهد التابعة لها بموافقة الوزارة بالإبقاء على المزايا المالية التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بما في ذلك بدل السكن السنوي.